Trans trovata morta in A4, scoperto l'automobilista che l'ha investita

È un cittadino svizzero, l'automobilista che nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019 avrebbe investito e ucciso Marisol, nome scelto dalla trans peruviana di 36 anni nata col nome di Ivan Silverio Chacon Vilcacuri. L'investimento è avvenuto nel tratto veronese dell'autostrada A4, dove il corpo della vittima è stato ritrovato dagli agenti della polizia stradale di Verona.

Sono stati proprio i poliziotti del comandante Girolamo Lacquaniti ad indagare sull'incidente e attraverso l'analisi delle telecamere puntate sull'A4 a risalire all'automobilista svizzero, il quale è stato già interrogato ed ha dichiarato di non essersi accorto di aver investito Marisol, ma pensava di aver urtato contro un animale.

Le indagini della Stradale comunque non sono terminate. Individuato l'automobilista che ha investito la 36enne, gli agenti ora vogliono chiarire come mai Marisol si trovasse a piedi sull'A4. Si pensa che la trans sia stata fatta scendere da un'auto, forse a causa di un litigio, nella corsia di marcia in direzione Milano. Marisol avrebbe poi superato la barriera che divide le due corsie autostradali, venendo però investita dall'auto del cittadino svizzero che procedeva in direzione Venezia.