Sbatte contro un terrapieno, 46enne di Boschi Sant'anna muore nel vicentino

Una donna di 46 anni residente a Boschi Sant'Anna è morta nel primo pomeriggio di oggi, 23 luglio, in un incidente. La donna, intorno alle 13, è uscita di strada autonomamente, andando a sbattere contro un terrapieno in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore, nel vicentino.

Come si legge su VicenzaToday, il personale del 118 è intervenuto anche con l'eliambulanza ma i tentativi di rianimare la 46enne non hanno avuto alcun esito. È stato così dichiarato il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto incidentata e la polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico.