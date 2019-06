Poiano, uomo perde le vita in via Fincato nello scontro tra un'auto e una moto

Un uomo è morto nell'incidente stradale capitato questo pomeriggio, 16 giugno, intorno alle 15.15, nella località di Poiano, a Verona. In via Fincato, un'auto e una moto si sono scontrate per cause al vaglio della polizia municipale.

La persona deceduta è stata soccorsa dai sanitari del 118, accorsi con l'elicottero e un'ambulanza, il cui intervento però non è bastato.