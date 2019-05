Poiano, investito mentre era in mountain bike. 17enne in codice rosso

Un ragazzo di 17 anni è stato investito ieri pomeriggio, 7 maggio, a Poiano. Il giovane era in sella ad una mountain bike ed è stato travolto da un'auto guidata da un 61enne veronese.

I sanitari del 118 hanno trasportato in elicottero il 17enne in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, come riportato da TgVerona, ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi dell'incidente che si è verificato su di un'attraversamento della pista ciclabile e per questo al 61enne è stata ritirata la patente.