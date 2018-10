Piazzale Cadorna, scontro tra auto e bici. La Municipale cerca testimoni

La polizia municipale di Verona ha necessità di chiarire la dinamica del sinistro avvenuto giovedì scorso, 11 ottobre, in piazzale Cadorna. L'invito dunque è rivolto a chiunque abbia informazioni utili, informazioni che possono essere comunicate ai vigili veronesi chiamando la centrale operativa (045/8078411) o scrivendo una email al nucleo infortunistica stradale (infortunistica@comune.verona.it).

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra ponte della Vittoria e lungadige Matteotti, attorno alle 8.20 di giovedì. Lo scontro è stato tra una bici e un'utilitaria di piccole dimensioni, forse una Toyota Yaris, poco dopo aver percorso ponte della Vittoria in direzione di via IV Novembre-lungadige Matteotti. Al momento dell'arrivo degli agenti, la ciclista, soccorsa dai sanitari di Verona Emergenza, non è stata in grado di fornire informazioni sull'automobilista, che si è allontanata dopo essersi fermata a prestare soccorso. La sua identità è al momento ignota.