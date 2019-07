Un'auto le passa sopra al piede, brutta frattura per una bambina a Verona

Brutta disavventura ieri, 4 luglio, a Verona per una bambina di nove anni che ha rimediato una brutta frattura al piede, in piazza dei Caduti. La polizia locale sta ricostruendo la vicenda, ma pare che il piede della piccola sia stato schiacciato da un'auto di passaggio, una Mercedes guidata da un veronese negativo all'alcol test.

La bambina vive a Parma e si trovava a Verona in vacanza, ospitata dagli zii. A soccorrerla sono stati gli uomini del 118, giunti con un'ambulanza e con l'automedica, i quali l'hanno poi trasportata all'ospedale di Borgo Trento.