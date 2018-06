Pescantina, 46enne si ribalta con il suv nella notte in via Ospedaletto

Nella notte di oggi, 17 giugno, verso l'1, i vigili del fuoco di Verona, i carabinieri di Bardolino e i sanitari del 118 sono intervenuti a Pescantina per un incidente stradale. Un 46enne, alla guida di un suv Range Rover Evoque, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato, finendo contro la recinzione di un'abitazione in via Ospedaletto.

I pompieri hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere e poi lo hanno affidato agli uomini dell'ambulanza, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi del sinistro. Quasi del tutto illeso il 46enne.