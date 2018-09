Perde il controllo della moto e finisce a terra: morto centauro veronese

Un 72enne di Verona, Fabio Cracco, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 15 settembre per un incidente stradale avvenuto nel Vicentino.

Secondo quanto appurato dai colleghi di VicenzaToday, l'uomo stava percorrendo la strada che da Pedescala porta a Rotzo in sella alla sua Kawasaki 1400, quando ne avrebbe perso il controllo per cause in fase di accertamento, cadendo e sbattendo violentemente la testa. Un urto che non ha lasciato scampo al veronese.