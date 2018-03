Perde il controllo della moto e va fuori strada: grave un centauro 39enne

Un centauro veronese è stato lo sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica tra Villastrada e Dosolo, in provincia di Mantova.

E.C., di 39 anni, stava percorrendo la strada provinciale 57 in sella alla sua Bmw 850, quando avrebbe sbandato finendo fuori strada intorno alle 16.30. Stando a quanto riporta la Gazzetta di Mantova, il motociclista sarebbe finito con il proprio mezzo nel campo che costeggia la carreggiata e che si si trova ad alcuni metri più in basso rispetto all'asse stradale.

In suo soccorso è arrivato il personale del 118, che lo ha elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona, ma al momento del ricovero il 39enne sarebbe stato cosciente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Viadana per ricostruire la dinamica dell'incidente: al momento però non risulta essere coinvolto nessun altro veicolo.