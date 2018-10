Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di una casa: illeso

È uscito da solo dall'auto, miracolosamente illeso, l'italiano protagonista di un incidente d'auto a Nogara nel pomeriggio di sabato.

L'uomo avrebbe perso il controllo della propria auto in via Campalano, andando a sbattere contro il muro di un'abitazione poco dopo le 14. Scattata l'allerta, sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i quali hanno comunicato che il guidatore si sarebbe allontanato dopo essersi messo d'accordo con il proprietario dell'abitazione per i danni provocati.