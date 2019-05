Perde il controllo dell'auto che si ribalta: donna liberata dai vigili del fuoco

Una donna è stata la sfortunata protagonista di un incidente stradale, avvenuto nella mattinata di mercoledì nel comune di Minerbe.

Stando alle prime informazioni giunte, la guidatrice stava percorrendo via Battisti poco prima delle 8, quando avrebbe perso il controllo della propria auto finendo con il ribaltarsi, con una dinamica al vaglio della polizia locale.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti i vigili del fuoco, per liberare l'automobilista dall'abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo. La ferita è stata poi soccorsa dal personale del 118 giunto in ambulanza e portata all'ospedale di San Bonifacio: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.