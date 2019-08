Pedone investito a Brenzone, trasportato con l'elicottero in ospedale

Un uomo di 67 anni è stato investito questa mattina, 10 agosto, a Brenzone. Poco dopo le 11.30, il pedone stava attraversando la Gardesana di fronte all'Hotel Smeraldo, pare sulle strisce pedonali, quando è stato urtato da una Fiat. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza. Per lui è stato necessario il trasporto in elicottero fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono stati impegnati gli agenti della polizia locale di Brenzone.