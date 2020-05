Pedone investito da un'auto, viene trasportato in codice rosso al Polo Confortini

Brutto incindente stradale a Verona nel pomeriggio di mercoledì.

Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle ore 16 un pedone è stato investito da un'auto in via Villa Cozza, all'altezza del civico 28. In soccorso del ferito sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, che dopo aver prestato le prime cure, l'hanno condotto un codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.