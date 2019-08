Pedone colpito da un'automobile: 60enne ferito grave portato a Borgo Trento

Alle prime luci dell'alba di domenica 4 agosto, in località Cellore di Illasi, un uomo sarebbe stato investito, per cause in corso d'accertamento, da parte di automobile lungo la strada provinciale 10. Erano da poco passate le 5 del mattino quando, secondo le prime informazioni disponibili, il signore di circa 60anni che pare stesse passeggiando lungo la strada, sarebbe stato colpito dal veicolo in transito.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito piuttosto gravi ai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza infermierizzata. Il 60enne è stato quindi trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi per stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.