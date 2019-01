Tragedia a Bosco di Zevio: pedone investito muore sul posto

Un tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 gennaio, a Bosco di Zevio. Stando alle prime informazioni disponibili, un pedone è stato investito, per cause in corso d'accertamento, da un'auto in transito mentre si trovava in via Bertolda.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 17.50. Sul luogo dell'incidente si sono recati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'automedica, ma purtroppo per la persona investita, una donna sulla sessantina, non vi è stato nulla da fare ed è deceduta sul posto. Presenti per svolgere i rilievi del caso anche gli agenti della polizia stradale.