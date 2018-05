Pedone investito da un'auto a Sanguinetto e trasportato in codice rosso in ospedale

Ancora un pedone investito, dopo l'episodio di ieri a Verona in via Fincato, questa vollta nel Comune di Sanguinetto. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 8.30 di stamattina quando in via Vittorio Emanuele II una persona a piedi è stata colpita da un'auto.

Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Il soggetto rimasto ferito è stato quindi trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona dove è entrato in codice rosso.