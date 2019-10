Palù, auto fuori strada lungo la Strada Provinciale 20, soccorsi due feriti

Un'ambulanza e l'elicottero del 118 di Verona hanno soccorso due persone rimaste ferite in un incidente stradale. I due viaggiavano in un'auto uscita di strada oggi, 29 ottobre, intorno alle 12.30 a Palù, lungo la Strada Provinciale 20, vicino all'impresa agricola Barollo. La fuoriuscita pare sia stata autonoma. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Bonifacio.