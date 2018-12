Palesella, auto contro guardrail sulla SS 434, un ferito in codice rosso

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento l'uomo rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri, 26 dicembre, sulla Transpolesana. Erano da poco passate le 20.30 e l'uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è andato a finire contro il guardrail all'uscita di Palesella, località di Cerea. A soccorrerlo, i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica.