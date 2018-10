Oppeano, auto fuori strada sulla Transpolesana. Un ferito in codice rosso

Un uomo nella notte tra ieri e oggi, 27 e 28 ottobre, dopo le 3 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla Transpolesana. L'uomo era alla guida di un'auto e pare sia uscito autonomamente di strada vicino all'uscita di Oppeano, all'altezza di Calzedonia. L'impatto è stato così forte da deformare il veicolo, ma è stato comunque possibile estrarre l'uomo dall'abitacolo per poterlo soccorrere.

Sul posto il 118 ha inviato una automedica e un'ambulanza infermierizzata. I sanitari hanno operato a fianco degli uomini dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale.