Dramma in Trentino: motociclista veronese perde la vita in un incidente

Un veronese di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica in un tragico incidente motociclistico in Trentino.

Come racconta TrentoToday, il fatto è avvenuto poco prima delle 14 nella zona della Val di Ledro, vicino al lago d’Ampola. Secondo quanto riportato, il centauro stava risalendo dalla valle del Chiese e viaggiava in direzione del Garda insieme ad alcuni amici, probabilmente per fare ritorno a casa. Il 59enne precedeva il gruppo dal quale si era momentaneamente staccato e non ci sarebbero quindi testimoni dell'accaduto: l'ipotesi è che la sua Honda CB1000 sia andata larga ad una curva, toccando la scarpata e precipitando poi nel torrente Palvico.

L'uomo sarebbe morto sul colpo, senza la possibilità per i soccorritori di salvargli la vita.