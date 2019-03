Castelnuovo, motociclista finisce sotto un mezzo agricolo a Sandrà

Un motociclista è stato trasportato questo pomeriggio, 6 marzo, dopo le 18.30 all'ospedale di Borgo Trento per le diverse fratture riportate in un incidente stradale. L'uomo era finito sotto un mezzo agricolo con rimorchio in via Silani, a Castelnuovo del Garda, nella frazione di Sandrà. A soccorrerlo un'ambulanza medicalizzata del 118, ma anche i vigili del fuoco di Verona e gli agenti della polizia stradale.