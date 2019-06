Tragedia nel Veronese. Motociclista muore dopo un incidente stradale

Dopo quello avvenuto a Bardolino, un secondo incidente in moto è stato registrato nel pomeriggio di venerdì nella provincia veronese, questa volta con esiti fatali.

Attualmente non si hanno informazioni sulla dinamica di quanto avvenuto nella zona di Santa Lucia ai Monti in via Cava, nel comune di Valeggio di Valeggio, dove intorno alle 15.40 è intervenuto il Suem con un'ambulanza per soccorere un motociclista 47enne coinvolto nell'episodio.

Nulla però ha potuto fare il personale sanitario e l'uomo è morto sul posto dopo aver perso il controllo della Vespa sulla quale stava viaggiando. Sul luogo dell'incidente sarebbe arrivata anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e fare luce sulla vicenda.