Motociclista ferito gravemente dopo un incidente con un'automobile

Moto ancora sfortunate protagoniste sulle strade veronesi. Dopo l'incidente mortale avvenuto domenica e quello di lunedì mattina dove un 20enne è stato portato in ospedale in codice rosso, un terzo ha avuto luogo nel pomeriggio del 17 giugno.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed una moto si sarebbero scontrate in località Busetta, nel comune di Valeggio sul Mincio, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118 di Brescia, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento in gravi condizioni.