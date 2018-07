Motociclista perde il controllo del mezzo e si ferisce: elitrasportato in ospedale

Un nuovo incidente stradale è avvenuto ad Affi nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 luglio quando erano circa le ore 17.35. Secondo le prime informazioni disponibili, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo cadendo autonomamente mentre stava percorrendo via Sottomoscal.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero, oltre agli agenti della polizia stradale per regolare il traffico e svolgere i rilievi del caso.

L'uomo rimasto ferito dopo la caduta è stato quindi elitrasportato presso l'ospedale di Peschiera del Garda dove è stato accolto in codice giallo. Le sue condizioni di salute non sono tali da far temere per la sua vita.