Incidenti stradali / Via Castello San Felice

Finisce a terra in moto sulle Torricelle: portato in ospedale in codice rosso

L'incidente ha avuto luogo in via Castello San Felice poco prima delle 3.30: in soccorso del ferito sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia municipale