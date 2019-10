Finisce in una scarpata con la moto e viene recuperato dall'elicottero del 118

Recupero difficile quello operato dagli uomini del 118 nel pomeriggio di sabato, nel comune di Roverè Veronese, dove un motociclista è uscito di strada con il proprio mezzo.

I soccorritori sono intervenuti intorno alle 13 in contrada Baccoi, a San Rocco di Piegara, per aiutare un uomo di 41 anni. Percorrendo un sentiero in motocross insieme ad alcuni amici, a un certo punto l'uomo è stato sbalzato dal mezzo, ruzzolando per una ventina di metri e cadendo nel vuoto per altri sette, per fermarsi sul fondo del torrente in secca, con la caduta che fortunatamente è stata attutita dalle protezioni che indossava.

Un compagno è quindi corso a cercare campo e a dare l'allarme. Arrivata sul posto, l'eliambulanza ha sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso, che ha individuato il punto dove si trovava l'infortunato accompagnato dall'amico. Nelle vicinanze sono poi stati verricellati medico e infermiere, che hanno subito prestato le prime cure a D.D., mentre arrivava un primo soccorritore e un'altra squadra si stava avvicinando. Stabilizzato per una probabile frattura al braccio e altre contusioni, il biker è stato imbarellato e, dopo che, anche grazie all'aiuto di altre persone, è stato aperto un varco tra la vegetazione, è stato recuperato con un verricello di 40 metri per essere trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.