Sbanda in sella alla sua moto e finisce in un campo: centauro ferito grave

Stava viaggiando a bordo della sua motocicletta lungo la strada provinciale 19 nei pressi di Urbana (Pd), ma all'improvviso è sbandato, per cause ancora da chiarire, ed ha così concluso la sua corsa in un campo restando ferito in modo serio.

Protagonista di questo terribile incidente stradale, secondo quanto riferito quest'oggi dal quotidiano L'Arena, sarebbe un 52enne residente nel Comune veronese di Cologna Veneta.

Il centauro, originario del Padovano, è stato quindi soccorso da un elicottero del 118 proveniente dall'ospedale di Padova, dove si trova al momento ancora ricoverato in condizioni critiche.