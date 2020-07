Scontro motociclistico a Ossenigo di Dolcè: tre i feriti, uno è grave

In tre sono rimasti feriti nell'incidente motociclistico avvenuto questo pomeriggio, 19 luglio, intorno a 19 a Ossenigo, una frazione del comune di Dolcè.

Le prime informazioni fornite dal 118 di Verona indicano al Statale 12 come luogo in cui è avvenuto l'incidente. Sul posto sono state inviate due ambulanze ed anche l'eliambulanza di Trento. Dei tre feriti, uno è apparso subito più grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Trento. Anche un altro paziente è stato trasportato nel nosocomio trentino.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.