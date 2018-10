Giovane ferito in un incidente in moto: portato in codice rosso in ospedale

Un altro giovane è rimasto ferito in un incidente stradale nella serata di giovedì.

L'episodio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Da Legnago, a Montorio, dove il motociclista ventenne è rimasto ferito in un incidente mentre percorreva la strada in sella alla sua motocicletta. In suo soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento. Sul posto è arrivata anche la Polizia municipale, che si è subito messa al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.