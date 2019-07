Perde il controllo della moto e viene sbalzato via: 22enne in ospedale

Un 22enne di origini moldave, residente a Castel d'Azzano, è rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico, avvenuto nella zona dell'alto Garda. Lo schianto, riportano i colleghi di TrentoToday, si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 18, nella Galleria 'Salto della Capra' sulla Gardesana, tra Tempesta e Torbole.

Il giovane si trovava in sella alla sua Kawasaki 650, quando ne avrebbe perso il controllo dopo aver toccando la parete rocciosa della galleria, venendo infine sbalzato via per decine di metri. Nonostante le sue gravi condizioni a causa dei traumi riportati nell'impatto, il giovane sarebbe stato cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, perdendo però i sensi poco dopo. Il personale del 118, giunto in ambulanza ed elicottero, gli ha quindi prestato le prime cure prima di condurlo d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto si è diretta la polizia locale, la quale ha confermato che non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro. Il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata: nella giornata di martedì avrebbe ripreso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente si è procurato una brutta frattura alla clavicola e al braccio.