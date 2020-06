Moto esce di strada e finisce in fiamme: ferito portato in codice rosso a Borgo Trento

I soccorrittori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, martedì 2 giugno, nella frazione di Spinimbecco nel Comune di Villa Bartolomea, per un incidente stradale. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di una moto che, per cause in corso d'accertamento, è finita fuori dalla carreggiata lungo via Rodigina.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 12 e, oltre ai soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco. La moto coinvolta, infatti, oltre ad essere uscita di strada, è poi finita in fiamme. Il motociclista è quindi stato soccorso e trasferito in codice rosso con l'elicottero presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per appurare la dinamica del sinistro.