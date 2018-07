Moto finisce fuori strada: due giovani portati a Borgo Trento in codice rosso

Ancora un incidente con protagonista una moto, questa volta uscita autonomamente di strada e finita a sbattere contro un ostacolo. L'impatto è avvenuto in città a Verona nei pressi di via Fincato, all'angolo di via da Velo, quando erano circa le ore 4.30 nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio.

In sella alla moto viaggiavano due giovani che hanno riportato serie conseguenze dopo l'incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con due automediche e due ambulanze, oltre ai vigili urbani per svolgere i rilievi del caso. Entrambi i feriti sono quindi stati trasportati presso l'ospedale di Borgo Trento dove sono entrati in codice rosso.