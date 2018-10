Una moto e un'auto si scontrano: morto sul colpo il motociclista

Drammatico incidente a Verona nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì.

Un'auto (e non due come segnalato in un primo momento) ed una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto in viale Piave intorno alle 13. Secondo le prime informazioni, una Renault Clio con targa straniera, presente all'imbocco del sottopasso per Santa Teresa, si sarebbe poi spostata a sinistra per raggiungere il cavalcavia: a quel punto sarebbe entrata in collisione con una Yamaha MT-07. Sul posto si sono precipitate due ambulanze ed un'automedica del 118, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Altre due persone sono state portate all'ospedale di borgo Trento in codice verde.