Moto e auto si scontrano: 24enne portato in ospedale in gravi condizioni

Un giovane è stato portato in ospedale nella serata di lunedì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel territorio di Caprino.

Erano circa le 20 e il 24enne stava percorrendo il tratto della strada provinciale 8 che conduce a Costermano, denominato via Stazione, a bordo di un motociclo, quando si sarebbe scontrato con un'auto uscita da una via che si immette sulla principale.

In soccorso del ragazzo sono arrivati gli uomini del 118 con un'ambulanza, che lo ha condotto all'ospedale di borgo Trento in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Pietro in Cariano per svolgere gli accertamenti di rito.