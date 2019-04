Incidente motociclistico in A4, due feriti e chilometri di code a Sommacampagna

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 aprile, si sono formate code anche di due chilometri sull'autostrada A4 in direzione Venezia all'altezza di Sommacampagna per un incidente motociclistico.

Nel sinistro, avvenuto poco dopo le 14, sono rimaste coinvolte due persone, soccorse da un'ambulanza medicalizzata e da un'ambulanza infermierizzata del 118. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e per la gestione del traffico.

I due feriti sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, uno in codice rosso e uno in codice giallo.