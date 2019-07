Incidenti stradali Zevio / Via Toffanelle Nuove

Violento scontro tra auto e moto: perde la vita un uomo di 53 anni

Il tragico incidente ha avuto luogo nel comune di Zevio nel primo pomeriggio di venerdì: inutile l'intervento per il personale del 118. Per il motociclista non c'è stato niente da fare