Scontro frontale a Vigasio, un conducente muore dopo nove giorni

Era ricoverato da nove giorni nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, Marouan Rekkab, il 27enne marocchino deceduto a causa delle lesioni riportate nell'incidente stradale del 18 agosto scorso a Vigasio.

Il giovane era residente in provincia di Bergamo, ma il suo domicilio era nella Bassa Veronese. Come della Bassa erano anche le altre persone coinvolte nel sinistro.

Sono stati i carabinieri di Vigasio a svolgere i rilievi dell'incidente avvenuto sulla strada verso Villafranca. Marouan Rekkab era alla guida di una Volkswagen Golf e pare che abbia preso una curva troppo larga, finendo nella corsia di marcia opposta. In quel momento, sopraggiungeva una Ford Galaxy che si è scontrata frontalmente con la Golf. Nella Galaxy viaggiavano un uomo, una donna ed una ragazzina. L'uomo e la ragazzina sono stati portati all'ospedale di Villafranca in condizioni non gravi. La donna invece è stata condotta a Borgo Trento dove si è ripresa.

L'unica vittima è dunque il 27enne marocchino, la cui salma è stata consegnata ai familiari.