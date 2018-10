Schianto mortale in Transpolesana: disposta l'autopsia per Giancarlo

Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla morte Giancarlo Protti, il 60enne di Buttapietra che nella mattinata di domenica si è schiantato contro un ostacolo che divide le corsie in Transpolesana, mentre era alla guida della propria Ford Ka.

A provocare l'incidente fatale, avvenuto intorno alle 8.30 al km 31,150 nel territorio di Angiari e in direzione di Verona, potrebbe essere stata una distrazione, ma l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colto da un malore e abbia così perso il controllo della vettura. In suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118, ma per Giancarlo non c'è stato niente da fare: sul corpo verrà ora eseguita l'autopsia, per cercare di determinare le cause dell'episodio.

Il fatto ha provocato anche diversi disagi al traffico, che è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnago per permettere i soccorsi ed eseguire i rilievi di legge, utili a ricostruire quanto accaduto.