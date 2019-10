Tamponamento tra camion in A4: un morto, un ferito grave e due illesi

Un morto, un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona e due illesi. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 15 ottobre, intorno alle 14 sull'autostrada A4. Il tamponamento ha riguardato dei mezzi pesanti e si è verificato più o meno all'altezza di Castelnuovo del Garda, in direzione Milano, poco prima del cantiere che anticipa il casello di Peschiera del Garda. E non è escluso che proprio la presenza del cantiere possa aver influito sullo scontro, dato che i lavori impongono rallentamenti ai veicoli in transito e in presenza di rallentamenti una distrazione potrebbe essere fatale.

A stabilire le cause dell'incidente dovranno essere gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco per aiutare i sanitari del 118 nelle operazioni di soccorso. Due le ambulanze inviate sul posto, insieme all'elicottero.

Ed uno scontro di questa gravita, con anche dei camion coinvolti, non poteva non avere ripercussioni sul traffico autostradale. La coda dei veicoli diretti verso Ovest ha raggiunto anche gli otto chilometri, raggiungendo il casello di Sommacampagna. È stato quindi consigliato agli automobilisti di uscire a Verona Sud.