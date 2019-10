È morto l'anziano investito a Casaleone due mesi fa, caccia al pirata

Oggi, 18 ottobre, è stato il giorno del funerale di Fausto Quartaroli, il pensionato di 78 anni che lo scorso 17 agosto era stato investito in piazza della Vittoria a Casaleone. L'uomo si trovava con la sua bici sul marciapiede della piazza quando una vettura scura ha preso male una curva, invadendo la corsia opposta e finendo contro l'anziano veronese. L'automobilista alla guida è subito scappato e da due mesi i carabinieri di Legnago stanno indagando per risalire alla sua identità. Ora, per lui, dovrebbe scattare l'accusa di omicidio stradale, dato che Fausto Quartaroli si è spento nell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar domenica scorsa, 13 ottobre.

Una morte che ha quasi colto di sorpresa la moglie del 78enne che a Francesco Scuderi de L'Arena ha dichiarato che l'uomo, inizialmente ricoverato al Polo Confortini di Verona, si stava riprendendo e per questo era stato spostato prima al Mater Salutis di Legnago e poi a Negrar. Purtroppo, l'uomo non aveva memoria dell'incidente e faticava anche a riconoscere i suoi cari. Sua moglie lo ha ricordato come un gran lavoratore e ha chiesto giustizia per la sua morte.