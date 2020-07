Si schianta contro il cancello di una ditta con la sua Yamaha: morto 67enne

Un drammati incidente stradale ha avuto luogo nella notte tra giovedì e venerdì.

Come riferiscono i carabinieri, un pensionato di 67 anni è morto mentre si trovava alla guida della propria Yamaha a Volargne. L'uomo, che risulta residente a Dolcè, poco distante dunque dal luogo dell'impatto, stava rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il cancello di una ditta di marmi.

Un forte temporale si stava abbattendo sulla zona intorno a quell'ora e le abbondanti piogge potrebbero essere una delle cause dell'incidente, su cui i carabinieri della stazione di Peri, intervenuti sul posto, stanno svolgendo gli accertamenti.

L'autorità giudiziaria scaligera ha disposto il trasferimento della salma presso l'istituto di medicina legale di Verona per i successivi approfondimenti.

