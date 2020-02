Va a sbattere con il camion, morto 56enne: un malore la probabile causa

Quasi certamente c'è un malore alla base della tragedia che sabato mattina è avvenuta nel centro di Tarmassia, nel comune di Isola della Scala.

Intorno alle ore 11, il mezzo pesante condotto da A.D., imprenditore edile 56enne della zona, stava percorrendo via XXV Aprile, quando è andato a sbattere contro la facciata di una pizzeria.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l'uomo purtroppo era già privo di vita. Probabile dunque che a far perdere il controllo all'autista sia stato proprio il malore che poi non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, oltre a Polstrada e Polizia locale.