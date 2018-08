Morto a 31 anni in scooter: il paese si stringe attorno alla famiglia di Diego

È Diego Faustini la terza vittima delle strade veronesi in questo inizio del mese di agosto.

Il 31enne di Isola Rizza è morto nelle prime ore di domenica 5 agosto, quando con il proprio scooter è andato a sbattere contro un palo ad Oppeano. Mancava una manciata di minuti alle 5 e con tutta probabilità il giovane stava ritornando nella casa dove abitava con i propri genitori, quando è avvenuto l'incidente: non è ancora chiaro cosa possa essere successo in quella strada a senso unico, resta il fatto che Diego avrebbe perso il controllo del proprio Kymco andando a sbattere all'altezza del civico 22 di via Negra.

Forse una distrazione, o magari un colpo di sonno dovuto all'ora tarda, difficile stabilirlo, resta il fatto che il 31enne è andato ad incastrarsi tra lo stesso palo della luce e il muretto di recinzione della casa con il proprio mezzo.

Svegliati dal rumore dello schianto, i residenti hanno allertato il 118 che si è immediatamente precipitato sul posto, potendo però solamente accertare la morte dello sfortunato veronese. Sulla dinamica dell'episodio stanno ora lavorando i carabinieri di Oppeano, per cercare di trovare una causa a questa ennesima morte arrivata sulle strade.

Nel frattempo ad Isola Rizza amici e conoscenti sono ancora increduli: Diego la strada la conosceva bene e questo rende tutto ancora più inspiegabile agli occhi di chi ha voluto bene a Diego. Il paese quindi si stringe attorno alla famiglia Faustini in questo momento di immenso dolore: oltre alla madre e al padre, Diego lascia anche una sorella più piccola.