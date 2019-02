Pedone travolto in strada muore sul colpo

Tragedia sulle strade di Venera di Sanguinetto nella prima serata di oggi, sabato 23 febbraio. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di mezza età è stato investito da un mezzo in transito in via Dossi.

L'incidente è avvenuto all'incirca verso le ore 18.50. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo però, la persona coinvolta nell'incidente è morta sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.