Investita mentre si trova a piedi in autostrada: muore una donna 50enne

Tragico episodio nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre a Verona lungo l'autostrada A4. Stando alle prime informazioni disponibili, un pedone sarebbe stato investito, intorno alle ore 4.15, mentre si trovava sulla carreggiata in direzione di Venezia al chilometro 287+700, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est.

La persona investita sarebbe una donna di circa 50 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza, tuttavia per la signora non vi sarebbe purtroppo stato nulla da fare e sarebbe deceduta sul posto. I soccorritori, una volta arrivati, hanno infatti potuto soltanto effettuare la constatazione dell'avvenuto decesso.

Non è al momento ancora chiaro il motivo per cui la donna si trovasse a piedi in autostrada. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale scaligera.