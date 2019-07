Nei primi sei mesi del 2019, 28 morti sulle strade veronesi. Dato in crescita

Meno incidenti stradali, ma più morti. È questa l'estrema sintesi dei dati sugli incidenti stradali presentati dalla polizia locale di Verona e relativi al primo semestre di quest'anno. Dati, tutto sommato in linea, con quelli presentati da Verona Strada Sicura, un'associazione che opera nella promozione della sicurezza stradale e che ha diffuso il suo report sugli incidenti mortali avvenuti in provincia di Verona, sempre nei primi sei mesi del 2019.

Le persone decedute a seguito di incidente stradale sono state 28, un trend purtroppo in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018 in cui le vittime furono 22 e del 2017 quando i decessi furono 15 (a cui vanno aggiunti i 17 decessi del bus ungherese) - ha illustrato il presidente di Verona Strada Sicura Massimiliano Maculan - Quest'anno purtroppo si sta pagando un tragico mese di giugno in cui i decessi sono stati 6 contro i 3 del 2018 e i 2 del 2016. Ricordiamo che nel 2018 ci fu un preoccupante mese di luglio con ben 14 decessi.

Anche nel 2019, si conferma che gli incidenti avvenuti con maggiore frequenza sono stati con autovetture autonome (8), ossia quelli in cui l'automobilista provoca il sinistro senza coinvolgere altri veicoli, e con moto autonome (5). Gli automobilisti sono stati la categoria maggiormente toccata dal lutto con 11 decessi, seguiti poi da 8 motociclisti, 4 pedoni e 3 ciclisti.

Analizzando le strade più a rischio, quelle urbane si confermano le più pericolose con 13 incidenti mortali.

In questo primo semestre i mesi che hanno registrato il numero maggiore di decessi sono aprile e giugno con 5 e 6 morti ciascuno. I giorni più pericolosi sono risultati essere il sabato e la domenica, con 7 decessi ciascuno, mentre la fascia oraria più a rischio è quella compresa tra le 18 e le 22 (9 decessi).

Passando alla disamina dell'età dei deceduti, nel 2019 si registra il picco tra i 50 e 59 anni (6 morti). E per quanto concerne il sesso, l'uomo rimane di gran lunga il più colpito dalla mortalità con ben 26 decessi dei 28.

I conducenti stranieri a vario titolo coinvolti negli incidenti stradali mortali 2019 sono stati 7.