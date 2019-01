Incidente mortale a Villafranca: il malore potrebbe aver causato il tamponamento

Potrebbe esserci un malore alla base del violento incidente che si è verificato a Villafranca, in via Postumia, nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17.20. Lo stesso malore che è costato la vita a Giovanni Barra, 70enne originario della cittadina, deceduto sul posto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo del 118. Portata a borgo Trento invece la donna alla guida dell'auto tamponata e poi centrata dal tir: a differenza però delle prime informazioni giunte, non sarebbe stata estratta dall'abitacolo in stato d'incoscienza.

Secondo una prima ricostruzione, la guidatrice si trovava al Volante della sua Nissan Micra e procedeva verso la città, quando avrebbe messo la freccia a sinistra per svoltare nel piazzale della Pizzeria La Greca. Dall'altra parte, in senso opposto e quindi verso Villafranca, arrivava un tir per il trasporto di scarti animali condotto da un italiano 38enne, che non appena ha visto l'auto finire sulla propria traiettoria, ha bloccato i freni e ha sterzato verso destra per evitare l'impatto. O almeno quello frontale.

Alle spalle della Micra infatti c'era la Fiat Panda di Barra, che l'avrebbe tamponata facendola finire nell'altra corsia. Un impatto non violento, visto che il veicolo procedeva a bassa velocità, dettato forse dai primi sintomi del malore avvertito dal 70enne, già in arresto cardiaco all'arrivo dei soccorritori. Nel frattempo l'autista del mezzo pesante è riuscito ad evitare lo scontro frontale, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma la Nissan è stata comunque travolta dalla parte anteriore del rimorchio: per liberare la guidatrice è stato necessario l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Il personale del 118 poi le ha prestato le prime cure, prima di portarla al Polo Confortini per accertamenti e controlli.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Villafranca, che oltre a svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente, ha dovuto gestire le pesanti ricadute sul traffico sulla principale arteria che collega Villafranca con Verona.