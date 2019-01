Travolta da un'auto, morta una donna 43enne: lascia marito e figlio

Falciata da una Fiat Multipla guidata da un veronese. È morta così, nel tardo pomeriggio di domenica, Morena Castegini, la donna di 43 anni investita in via Bertolda, a Bosco di Zevio.

Stando a quanto appurato, Morena si stava dirigendo a piedi verso casa insieme al marito quando è stata travolta, probabilmente a causa della scarsa illuminazione presente sulla strada: il compagno le ha immediatamente prestato i primi soccorsi, lasciando poi le operazioni al personale del 118, precipitatosi sul posto con un'ambulanza ed un'automedica. I tentativi di rianimazione però non hanno dato i frutti sperati a causa delle gravi condizioni della donna, che è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale.

L'incidente ha scosso la piccola comunità veronese, che si è stretta attorno al marito e al figlio 12enne della vittima, che lavorava nell'azienda agricola di famiglia. Sull'episodio stanno ora facendo luce i carabinieri della stazione di Zevio, che hanno messo sotto sequestro il mezzo, come da prassi. Il corpo di Morena è stato invece trasferito all'ospedale di borgo Roma per l'esame autoptico.