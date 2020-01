Investita a Velo Veronese, è deceduta la 78enne Gabriella Sartori

Era stata investita venerdì scorso, 17 gennaio, mentre attraversava la Strada Provinciale 13 a Velo Veronese. Si è spenta ieri, 23 gennaio, a 78 anni Gabriella Sartori, insegnante in pensione di Colognola ai Colli.

Con il marito era andata a fare una passeggiata. L'uomo aveva appena attraversato la strada, quando alle sue spalle ha sentito un rumore terribile. Una Toyota guidata da una 32enne di Tregnago, come riportato da TgVerona, ha travolto la 78enne, le cui condizioni sono subito apparse gravi. La donna è stata subito portata in elicottero al Polo Confortini di Borgo Trento, dove è spirata in poco meno di una settimana.

Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale di Verona.