Scontro tra auto con ribaltamento tra Montorio e Mizzole, tre feriti gravi

Soccorritori del 118, vigili del fuoco e agenti della polizia municipale impegnati questa mattina, 28 dicembre, dopo le 8 per un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 35 tra Mizzole e Montorio. In seguito ad uno scontro con un'altra vettura, un'auto si è ribaltata al di fuori della carreggiata.

I pompieri sono giunti con due mezzi per estrarre coloro che erano rimasti bloccati nell'abitacolo dell'auto ribaltata. Complessivamente sono state quattro le persone rimaste ferite in questo incidente, di cui tre in modo grave tanto da dover essere trasportate in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Due le auto mediche del 118 sul posto e quattro le ambulanze.